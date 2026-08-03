İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için Eylül'de kura çekilecek

TOKİ, İstanbul'da ilk kez uygulamaya koyacağı kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında 15 bin konutu Eylül ayından itibaren kiralamaya başlayacak. Hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

Proje kapsamında 1+1, 2+1 ve 3+1 büyüklüğünde konutlar inşa edilecek. Konutların mülkiyeti devlette kalacak, kiracılar TOKİ'nin kiracısı olarak en fazla üç yıl boyunca oturabilecek. Sürenin dolmasıyla birlikte konutlar tahliye edilecek, bakım ve onarımın ardından kurayla belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek.

KİRA BEDELLERİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Projenin en merak edilen detaylarından biri olan kira bedelleri henüz netleşmedi. Kiraların konutun bulunduğu bölgedeki piyasa rayicinin yaklaşık yarısı ya da altında belirlenmesi planlanıyor. Başvuru şartları, gelir kriterleri ve kontenjan dağılımına ilişkin uygulama esasları önümüzdeki haftalarda TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Projeye üzerine kayıtlı konutu bulunmayan ve belirlenecek hane gelir sınırını aşmayan vatandaşlar başvurabilecek. Başvuruda belirli bir süre İstanbul'da ikamet şartı da aranacak. Dar gelirli vatandaşlar, sosyal yardım alanlar, kentsel dönüşüm kapsamında evini boşaltmak zorunda kalanlar, memurlar, emekliler ve engelli bireyler için özel kontenjan ayrılması öngörülüyor.