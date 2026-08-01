İstanbul Yargılıyor platformuna erişim engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasındaki iddiaları, savunmaları ve duruşma salonundaki anlık gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan İstanbul Yargılıyor platformu, yeni bir erişim engeliyle karşı karşıya kaldı.

İSTANBUL YARGILIYOR'A ERİŞİM ENGELLENDİ

Engelli Web tarafından bildirilene göre platformun alan adı (istanbulyargiliyor.com), İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 31 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/7027 sayılı kararıyla erişime kapatıldı. Mahkeme, karar gerekçesinde millî güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını ön koşul olarak belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasındaki iddiaları, savunmaları ve duruşma salonundaki anlık gelişmeleri paylaşarak kamuoyunu bilgilendiren İstanbul Yargılıyor platformunun alan adı (istanbulyargiliyor​.com), millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle… pic.twitter.com/HErjWtEFRd — EngelliWeb (@engelliweb) July 31, 2026

INSTAGRAM HESABI ÖNCEDEN ENGELLENMİŞTİ

Platformun Instagram hesabı (@istanbulyargiliyor), daha önce 10 nisan 2026’da İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 2026/3862 sayılı kararıyla Türkiye’den görünmez kılınmıştı. Sosyal medya platformu Instagram, söz konusu mahkeme kararına uyarak hesabı erişime kapatmıştı.

DAHA ÖNCEKİ ENGELLEMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamenin ardından "İstanbul İddianamesi" adıyla açılan internet sitesi (istanbuliddianamesi.com/tr) ve X hesabı (ist_iddianamesi) da aynı gerekçeyle erişime engellenmişti. Söz konusu alan adı, İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 15 Kasım 2025 tarihli ve 2025/12716 sayılı kararıyla erişime kapatılmış, X hesabı da Türkiye’den görünmez hale getirilmişti. Yetkililer, bu tür platformlara yönelik yasal süreçlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.