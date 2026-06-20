İstanbul veda etmeye hazırlanıyor: İBB açıkladı

İstanbul, yeni haftayla birlikte bulutlara veda ederek yaz havasının etkisi altına girecek. İBB AKOM'un yayımladığı haftalık hava durumu raporuna göre kentte hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Poyrazın etkisi ise bunaltıcı sıcakları bir miktar hafifletecek.

İSTANBUL VEDA ETMEYE HAZIRLANIYOR

AKOM tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağışsız ve güneşli hava etkili olacak.

Gün içinde parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olmayı sürdüreceği açıklanırken, sıcaklıkların gün içerisinde kademeli olarak yükseleceği belirtildi. Parçalı bulutlu Pazartesi gününe kadar etkisini sürdürecek.

Tahminlere göre Pazar ve Pazartesi bulutlu son günler olurken önümüzdeki hafta Cuma gününe (3 Temmuz) kadar gökyüzü açık ve güneşli olacak.

POYRAZ YÜKSEK SICAKLIĞA RAĞMEN SERİNLETECEK

AKOM verilerine göre nem oranı gün boyunca yüzde 50 ile 90 arasında değişecek. Kuzeyli yönlerden esen poyrazın ise saatte 20 ila 50 kilometre hızla etkili olması bekleniyor.

Kent genelinde gün boyunca herhangi bir yağış öngörülmezken, poyrazın hafta boyunca sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelleyeceği ifade edildi.

Sıcaklıklar 27 ila 30 derece arasında seyredecek.

İBB AÇIKLADI

İBB AKOM, İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumunu haftalık raporunda şu şekilde paylaştı:

21 Haziran Pazar: Az bulutlu ve açık, 19-29 derece

Az bulutlu ve açık, 19-29 derece 22 Haziran Pazartesi: Az bulutlu ve açık, 20-29 derece

Az bulutlu ve açık, 20-29 derece 23 Haziran Salı: Açık, 19-28 derece

Açık, 19-28 derece 24 Haziran Çarşamba: Açık, 20-30 derece

Açık, 20-30 derece 25 Haziran Perşembe: Açık, 20-30 derece

Açık, 20-30 derece 26 Haziran Cuma: Açık, 20-30 derece

"İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenmektedir. Kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli şekilde (15-45km/s) esmesi beklenen rüzgarlar güneşli havaya rağmen sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olurken önümüzdeki hafta ortasına kadar 27-30°C aralığında seyretmesi öngörülmektedir."