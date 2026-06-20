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Halk TV Türkiye İstanbul veda etmeye hazırlanıyor: İBB açıkladı

İstanbul veda etmeye hazırlanıyor: İBB açıkladı

İstanbul, Pazartesi gününden itibaren bulutlu havaya veda etmeye hazırlanıyor. İBB haftalık hava tahmin raporunda sıcaklıkların 30 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini, hafta içi havanın açık ve güneşli olacağını, poyrazın serinleteceğini açıkladı.

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İstanbul veda etmeye hazırlanıyor: İBB açıkladı

İstanbul, yeni haftayla birlikte bulutlara veda ederek yaz havasının etkisi altına girecek. İBB AKOM'un yayımladığı haftalık hava durumu raporuna göre kentte hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Poyrazın etkisi ise bunaltıcı sıcakları bir miktar hafifletecek.

İSTANBUL VEDA ETMEYE HAZIRLANIYOR

AKOM tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağışsız ve güneşli hava etkili olacak.

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Gün içinde parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olmayı sürdüreceği açıklanırken, sıcaklıkların gün içerisinde kademeli olarak yükseleceği belirtildi. Parçalı bulutlu Pazartesi gününe kadar etkisini sürdürecek.

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Tahminlere göre Pazar ve Pazartesi bulutlu son günler olurken önümüzdeki hafta Cuma gününe (3 Temmuz) kadar gökyüzü açık ve güneşli olacak.

POYRAZ YÜKSEK SICAKLIĞA RAĞMEN SERİNLETECEK

AKOM verilerine göre nem oranı gün boyunca yüzde 50 ile 90 arasında değişecek. Kuzeyli yönlerden esen poyrazın ise saatte 20 ila 50 kilometre hızla etkili olması bekleniyor.

İstanbul veda etmeye hazırlanıyor: İBB açıkladı - Resim : 3

Kent genelinde gün boyunca herhangi bir yağış öngörülmezken, poyrazın hafta boyunca sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelleyeceği ifade edildi.

İstanbul veda etmeye hazırlanıyor: İBB açıkladı - Resim : 4

Sıcaklıklar 27 ila 30 derece arasında seyredecek.

İBB AÇIKLADI

İBB AKOM, İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumunu haftalık raporunda şu şekilde paylaştı:

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  • 21 Haziran Pazar: Az bulutlu ve açık, 19-29 derece
  • 22 Haziran Pazartesi: Az bulutlu ve açık, 20-29 derece
  • 23 Haziran Salı: Açık, 19-28 derece
  • 24 Haziran Çarşamba: Açık, 20-30 derece
  • 25 Haziran Perşembe: Açık, 20-30 derece
  • 26 Haziran Cuma: Açık, 20-30 derece

İstanbul veda etmeye hazırlanıyor: İBB açıkladı - Resim : 6

"İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenmektedir. Kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli şekilde (15-45km/s) esmesi beklenen rüzgarlar güneşli havaya rağmen sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olurken önümüzdeki hafta ortasına kadar 27-30°C aralığında seyretmesi öngörülmektedir."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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