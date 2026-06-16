İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiş ücretlerine yüzde 15 zam

Dünya, ABD ile İran arasında varılan anlaşmayı konuşurken tarafları müzakere masasında en çok zorlayan konu Hürmüz Boğazı oldu. İran'ın Boğaz'ı kapatması özellikle küresel enerji tedarikine büyük darbe vururken İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.

NTV'de yer alan habere göre Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından gemi geçiş ücreti gelecek ay yüzde 15 zamlanacak ve ton başına 6,70 dolara çıkacak. Bu ücret hali hazırda ton başına 5,83 dolar olarak uygulanıyor. Zam ile birlikte Türkiye'nin önemli bir döviz geliri elde etmesi bekleniyor.

2024 YILINDA GEÇİŞLERDEN 227 MİLYON DOLAR GELİR ELDE EDİLDİ

2024 yılında İstanbul Boğazı'ndan 41 bin gemi geçti. Bu sayı, saatte ortalama 5 geminin boğazı kullandığı anlamına geliyor. Gerçekleşen bu geçişlerden toplamda 227 milyon dolar gelir elde edildi.

GEMİ BAŞINA GEÇİŞ ÜCRETİ 15 BİN İLA 30 BİN DOLAR ARASINDA

2025'te İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı 40 bin oldu. Bu yılın ilk 4 ayında ise 12 bin gemi boğazları kullandı. Boğazlardan geçiş yapan gemilerin ödediği ücret, ortalama 15 bin ile 30 bin dolar arasında değişiklik gösteriyor.

GEÇİŞ ÜCRETLERİ ALTIN FRANK ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR

1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre geçiş ücretleri altın frank üzerinden ve geminin net tonajı esas alınarak hesaplanıyor. 2022'den itibaren ise altın frankın dolar karşılığı kademeli olarak güncellendi.