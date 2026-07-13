İstanbul ve Bursa'da bir çeteye ortak operasyon: 18 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlenen ve liderliğini Ö.H.'nin yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Çekmeköy merkezli faaliyet gösterdiği belirlenen bir çete takibe alındı.

Soruşturmada şüphelilerin, "nitelikli yağma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "silahlı tehdit", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "suç üstlenme" suçlarından çok sayıda olaya karıştıkları tespit edildi.

Bu kapsamda 10 Temmuz'da İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çete üyesi olduğu iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi de savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Soruşturma kapsamında firari olduğu belirtilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)