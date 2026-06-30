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Halk TV Türkiye İstanbul Valiliği'nden kritik sıcaklık uyarısı: Nemle birlikte 40 dereceyi görecek

İstanbul Valiliği'nden kritik sıcaklık uyarısı: Nemle birlikte 40 dereceyi görecek

İstanbul Valiliği, yarın kentte yılın en sıcak gününün yaşanacağını belirterek, hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye ulaşacağını açıkladı.

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İstanbul Valiliği'nden kritik sıcaklık uyarısı: Nemle birlikte 40 dereceyi görecek

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte kendini gösteren sıcaklıklar etkisini arttırmayı sürdürüyor. Vatandaşların gündelik hayata adaptasyonunu da etkileyen sıcaklıklarla ilgili İstanbul Valiliği uyarıda bulundu.

SICAKLIKLAR NEMLE BİRLİKTE 40 DERECEYE YÜKSELECEK

Valilik, konuya ilişkin açıklamasında yarın öğle saatlerinden itibaren hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye yükseleceğine dikkat çekti. Açıklamada, kentte yarın yılın en sıcak gününün yaşanacağı belirtilirken,hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar ve başta çocuklar olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saati olan 11:00 ile 16:00 arasında açık alanda bulunmaması gerektiği aktarıldı.

İstanbul Valiliği'nden kritik sıcaklık uyarısı: Nemle birlikte 40 dereceyi görecek - Resim : 1

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UZMANLAR UYARIYOR

Yüksek hava sıcaklıkları özellikle risk grubundaki kişilerde sıvı kaybı ve sıcak çarpması riskini artırabiliyor. Uzmanlar uzun süre güneş altında kalınmasının baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı ve bilinç bulanıklığı gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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