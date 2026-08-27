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Halk TV Türkiye İstanbul Valiliği'nden çifte uyarı! Fırtına ve kuvvetli sağanak aynı gün vuracak

İstanbul Valiliği'nden çifte uyarı! Fırtına ve kuvvetli sağanak aynı gün vuracak

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine dayanarak cuma günü için yağış uyarısı yaptı. Valilik, kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olmasının beklendiğini belirtti.

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İstanbul Valiliği'nden çifte uyarı! Fırtına ve kuvvetli sağanak aynı gün vuracak
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İstanbul'da yüzde 94'lere ulaşan nemin de etkisiyle son günlerde etkili olan bunaltıcı hava, cuma günü için yerini yağışlı ve fırtınalı bir havaya bırakacak.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine dayanarak cuma günü için yağış uyarısı yaptı. Uyarıya göre sıcaklığın da yarından itibaren mevsim normallerinin 4-5 derece altına düşmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden çifte uyarı! Fırtına ve kuvvetli sağanak aynı gün vuracak - Resim : 1

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YAĞIŞLA BİRLİKTE FIRTINA DA ETKİLİ OLACAK

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan uyarı şöyle:

"İlimizin yarın (28.08.2026, Cuma) sabah saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6°C altında seyretmesi bekleniyor. Yağışlı sistemin Cumartesi günü akşam saatlerinde ilimizi terk edeceği, hava sıcaklıkların ise Pazartesi gününden itibaren artarak yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yarın (Cuma) ve Cumartesi günleri orta, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın hızının yarın (Cuma) 40-60 km/saat, Cumartesi günü ise 30-50 km/saat seviyelerine ulaşması bekleniyor"

İstanbul Valiliği'nden çifte uyarı! Fırtına ve kuvvetli sağanak aynı gün vuracak - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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