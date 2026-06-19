İstanbul taksilerinde yeni dönem başlıyor! "Singapur Modeli" geliyor

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, taksi sektöründeki mevcut uygulamaların aldığı yüksek komisyonlara karşı kendi geliştirdikleri "Singapur Modeli" taksi sisteminin 1 ay içinde devreye gireceğini duyurdu. Yeni sistemle birlikte sokaktan çevrilen taksilere dahi puan verilebilecek ve araç içi QR kodlu "Sarı Hat" uygulamasıyla yolcu şikayetlerine 5 dakika içinde müdahale edilecek.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, İstanbul taksilerinde köklü bir dijital dönüşüme gidileceğini açıklayarak yeni dönemin yol haritasını kamuoyu ile paylaştı. Taksi hizmetlerinin artık mevcut yapıyı koruyarak değil, yenilenerek güçlenebileceğini belirten Dalcı, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, sistem komple değişecek" diyerek yeni projeleri duyurdu.

YOLDAN ÇEVRİLEN TAKSİYE DE PUAN VERİLEBİLECEK

İstanbul'da taksi verimliliğinin şu an yüzde 48 seviyelerinde olduğunu ve bu oranı artırmayı hedeflediklerini belirten Dalcı, "Singapur Modeli" adını verdikleri yeni bir taksicilik yazılımı geliştirdiklerini açıkladı.

Şu an test aşamasında olan uygulamanın 1 aya kalmadan tanıtılacağını açıklayan Dalcı, "İstanbullulara tamamen dijitalleşmiş, yoldan da yolculuk yapsanız taksiye puan verebileceğiniz bir sistemi adapte edeceğiz. Bütün yolculuk datalarını biz göreceğiz, ana işi organize eden Oda olacak" ifadelerini kullandı.

"ESNAF TAŞERON DURUMUNDA, YÜKSEK KOMİSYONLAR HAKKANİYETLİ DEĞİL"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı "Dijitalleşmeyi önemsiyoruz. İstanbul'da biliyorsunuz taksi çağırma uygulamaları var. Bu uygulamalar müşterimizden ve taksi sürücülerinden çok yüksek komisyonlar alıyorlar. Ben bunun çok hakkaniyetli olmadığını düşünüyorum. Kendi göbeğimizi de kendimizin kesmemiz gerektiğini düşünen birisiyim. Bu minvalde biz Singapur modeli taksicilik sistemi diye bir taksicilik programı yazdırdık. Şu anda test aşamasındayız. Allah nasip ederse de 1 aya kalmaz bir sürede de biz bunun lansmanını yapıp tanıtımını yapacağız. İstanbullulara tamamen dijitalleşmiş, yoldan da yolculuk yapsanız taksiye puan verebileceğiniz bir sistemi adapte edeceğiz. Singapur modeli taksicilikten de bahsedeyim İstanbul'da taksi verimliliği çok düşük; yüzde 48 verimlilikle biz iş yapıyoruz. Bunun yansımasını tanıtımını yapacağız.

Şu anda İstanbul'da taksiye bindiğiniz zaman, Uber ve BiTaksi gibi uygulamalardan 300 lira taksimetre ücreti yazıyorsa 120 liraya varan ekstra ücret ödüyorsunuz. Siz 420 lira para ödüyorsunuz. Bu hem yasal olarak doğru değil hem de hakkaniyetli değil. Siz normal satın almanız gereken hizmeti daha yüksek bedele satın alıyorsunuz. Aynı zamanda bu uygulamalar taksi esnafından da yüzde 12 ile yüzde 25'e varan komisyon alıyor. Bu da hakkaniyetli değil. Biz taksi esnafı olarak şu anda alt taşeron olmuş durumdayız. Bizim bütün yolculukları dijitalleştirmemiz lazım." dedi.

ŞİKAYET VE KAYIP EŞYALARA "SARI HAT" ILE 5 DAKİKADA ÇÖZÜM

Başkan Dalcı'nın tanıttığı bir diğer yenilik ise müşteri memnuniyetini merkeze alan "Sarı Hat" uygulaması oldu. İstanbul'daki tüm ticari taksilerin içine QR kodlu bir WhatsApp telefon numarası yapıştırdıklarını belirten Dalcı, sistemin işleyişini şöyle anlattı:

"Müşterilerimizden geri dönüşler oluyor ve hedef süremiz sadece 5 dakika. 5 dakikada müşterimize geri dönüp kayıp eşyası, bir şikayeti ya da olumlu bir görüşü varsa değerlendiriyoruz. Başka iller de bizi rol model aldı. Müşterilerimiz dönüşlerin bu kadar hızlı olabileceğini tahmin etmediklerini söylüyorlar, bu da bizi motive ediyor." (DHA)