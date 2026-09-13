İstanbul metrosunda yeni dönem! Tarih belli oldu
Metro İstanbul, 14 Eylül Pazartesi itibarıyla tüm hatlarda kış tarifesine geçileceğini açıkladı. İlk ve son tren saatleri değişmezken, gün içindeki sefer sıklıkları yolcu yoğunluğuna göre düzenlenecek.
Metro İstanbul, 14 Eylül Pazartesi itibarıyla tüm metro hatlarında kış tarifesine geçileceğini duyurdu. Yeni tarifeyle ilk ve son tren saatlerinde değişiklik yapılmayacak. Kış tarifesinde gün içerisindeki sefer sıklıkları yolcu yoğunluklarına göre yeniden düzenlenecek. Yolcular, güncel sefer tarifelerine 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren ulaşabilecek.
TARİFELER NEREDEN TAKİP EDİLECEK?
Metro İstanbul’un yeni sefer tarifeleri web sitesindeki sefer tarifeleri sayfasından, mobil uygulamadan ve istasyonlarda bulunan yolcu bilgilendirme ekranları ile panolarından takip edilebilecek.
Metro İstanbul’un açıklaması şöyle:
METRODA KIŞ TARİFESİ BAŞLIYOR
14 Eylül Pazartesi itibarıyla tüm hatlarımızda kış tarifesine geçilecektir.
İlk ve son tren saatleri değişmeden, gün içindeki sefer sıklıkları yolcu yoğunluklarına göre düzenlenmiştir.
Güncel tarifelere 14 Eylül Pazartesi günü web sitemizdeki sefer tarifeleri sayfasından ve istasyonlarımızdaki yolcu bilgilendirme ekranlarından ulaşabilirsiniz.