İstanbul merkezli 'şike' operasyonu: 74 tutuklama

İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis ve 192 milyar liralık para aklama ağına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 82 şüpheliden 74'ü tutuklandı.

Operasyon kapsamında 350 milyon liralık varlığa el konulmuştu.

82 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 82 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 79'u tutuklama, 3'ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 74 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verirken, diğer 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul mali polisinin yaptığı çalışmada, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen suç ağı aracılığıyla önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip, kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlenmişti.

Suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığını tespit eden ekipler, bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmış, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 24 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 80 zanlı gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında 6 şüpheli daha yakalanmış, işlemlerinin ardından 4'ü serbest bırakılmıştı.

350 MİLYON LİRALIK VARLIĞA EL KONULMUŞTU

Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konulmuş, zanlılara ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulanmıştı. (AA)