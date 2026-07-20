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Halk TV Türkiye İstanbul kıyısına kamikaze İHA vurdu! SAS komandoları imha etti

İstanbul kıyısına kamikaze İHA vurdu! SAS komandoları imha etti

İstanbul'da Arnavutköy Karaburun sahilinde, ilk incelemelerde kırıma uğramış kamikaze insansız hava aracına (İHA) ait olduğu değerlendirilen cisim bulundu. Üzerinde patlayıcı olduğu değerlendirilen cisim SAS ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi.

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Karaburun sahilinde, ilk incelemelere göre kırıma uğramış bir kamikaze insansız hava aracına (İHA) ait olduğu değerlendirilen cisim bulundu. Üzerinde patlayıcı olduğu değerlendirilen cisim, Sualtı Savunma (SAS) komandoları tarafından güvenlik önlemleri altında kontrollü olarak imha edildi.

Olay, 19 Temmuz Pazar günü İstanbul'da Arnavutköy Karaburun Sahili ile Çatalca Ormanlı Sahili arasında kalan kıyı şeridinde meydana geldi.

İstanbul kıyısına kamikaze İHA vurdu! SAS komandoları imha etti - Resim : 1

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VATANDAŞLAR SAHİLDE PARÇALANMIŞ CİSİM FARK ETTİ

Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar parçalanmış halde bir cisim fark etti.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

İstanbul kıyısına kamikaze İHA vurdu! SAS komandoları imha etti - Resim : 3

Olay yerine gelen SAS komandoları, şüpheli cisim üzerinde yaptıkları teknik incelemede patlayıcı tespit etti.

İstanbul kıyısına kamikaze İHA vurdu! SAS komandoları imha etti - Resim : 4

SAS KOMANDOLARI İMHA ETTİ

Çevrede alınan geniş güvenlik önlemlerinin ardından, İHA enkazı SAS ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. (DHA)

İstanbul kıyısına kamikaze İHA vurdu! SAS komandoları imha etti - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Arnavutköy Deniz
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