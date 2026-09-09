İstanbul istikametinde üç araç birbirine girdi: 1 ölü 7 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi Tüneli çıkışında üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi Tüneli çıkışında akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. İstanbul istikametine seyreden 63 yaşındaki İsmail Serbest yönetimindeki 16 NAB 67 plakalı tır, önünde seyreden 59 ANE 793 plakalı tıra, ardından da 34 HHB 652 plakalı hafif ticari araca çarptı.
TIR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tır sürücüsü İsmail Serbest'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif ticari araçta bulunan 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
TRAFİKTE AKSAMA YAŞANDI
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Otoyolun İstanbul istikametindeki tek şerit yeniden ulaşıma açılırken, tırın olay yerinden kaldırılması için ekiplerin çalışması sürüyor. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.
(AA)