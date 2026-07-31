İstanbul için güzel günler sona eriyor: Fena yükselecek

İstanbul Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan son hava tahmin raporuna göre, megakentte serin ve ferah geçen günler geride kalıyor. Yeni haftayla birlikte sıcaklıklar kademeli olarak yükselişe geçecek. Perşembe günü sıcaklık 34 dereceye çıkacak.

HAFTA SONU POYRAZ SERİNLİĞİ SÜRECEK

Bugün poyrazdan esen kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/s) ve yer yer fırtına etkisiyle hava sıcaklıkları makul seviyelerde seyrediyor. Gün içerisinde nem oranı %45 ile %80 arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı ise 24°C civarında ölçüldü. Hafta sonu boyunca herhangi bir yağış öngörülmüyor.

İSTANBUL İÇİN GÜZEL GÜNLER SONA ERİYOR

Hafta başında sıcaklık değerlerinde belirgin bir artış yaşanacak.

AKOM verilerine göre günden güne tırmanışa geçecek olan hava sıcaklıkları hafta ortasında bunaltıcı seviyelere ulaşacak:

1 Ağustos: Az bulutlu ve açık, Min: 20°C / Max: 29°C

2 Ağustos: Az bulutlu ve açık, Min: 21°C / Max: 30°C

3 Ağustos: Parçalı ve az bulutlu, Min: 22°C / Max: 31°C

4 Ağustos: Az bulutlu ve açık, Min: 23°C / Max: 32°C

5 Ağustos: Az bulutlu ve açık, Min: 24°C / Max: 33°C

6 Ağustos: Az bulutlu ve açık, Min: 24°C / Max: 34°C

YAĞIŞ YOK, SICAKLIK 34 DERECEYİ BULACAK

Tahmin raporuna göre önümüzdeki 7 gün boyunca İstanbul'da yağış beklenmiyor. Perşembe gününe gelindiğinde gündüz sıcaklığının 34°C'ye, gece en düşük sıcaklığın ise 24°C'ye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. İstanbulluların önümüzdeki haftadan itibaren artan sıcaklıklara ve bunaltıcı havaya karşı tedbirli olmaları öneriliyor.