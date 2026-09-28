İstanbul Havalima'nında icralık uçağa el konuldu: Apar topar indirildiler

İstanbul Havalimanı'nda sıra dışı bir icra işlemi yaşandı. İran merkezli Caspian Airlines'a ait bir yolcu uçağına, şirketin yaklaşık 3 milyon avroluk borcu nedeniyle el konuldu. Sefer hazırlığı yaptığı esnada uçağa yönelik haciz işlemi uygulanması üzerine yolcular apar topar tahliye edildi.

HAVA YOLU ŞİRKETİNE HACİZ ŞOKU

AirPort Haber'de yer alan habere göre; havacılık sektöründe temsil ve gözetim hizmeti veren ACM Temsil Gözetim firması, Caspian Airlines’tan yaklaşık 3 milyon euro tutarında alacağı bulunduğu gerekçesiyle hukuki süreç başlattı.

ACM Temsil Gözetim’in başvurusu üzerine mahkemenin verdiği karar doğrultusunda Caspian Airlines’a ait "EP-KPB" kuyruk tescilli uçağa İstanbul Havalimanı’nda icra işlemi uygulandı.

KALKIŞA İZİN VERİLMEDİ

Sefer hazırlıklarını tamamlayan ve yolcularını alan uçağın, kararın tebliğ edilmesinin ardından kalkışına izin verilmedi.

YOLCULAR APAR TOPAR UÇAKTAN İNDİRİLDİ

İcra işleminin başlatılması üzerine kalkışa hazırlanan uçaktaki yolcular apar topar tahliye edilerek terminale götürüldü.

ACM Temsil Gözetim ile Caspian Airlines arasındaki hukuki sürecin ise devam ettiği öğrenildi.