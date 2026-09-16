İstanbul Havalimanı’na pilot kıyafetiyle gelen uyuşturucu kuryesi Bulgaristan'a kaçtı!

Meksika'dan İstanbul'a gelen bir yolcunun valizinde kokain ele geçirilmesiyle başlayan operasyonda, pilot kıyafeti giyerek havalimanından ayrıldığı belirlenen İvan Enrique De Castro Hernandez'in Bulgaristan'a kaçtığı belirlendi.

Gümrük Müdürlüğü ekipleri, 13 Eylül'de Meksika'nın Cancun kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcudan şüphelendi. Kolombiya vatandaşı olduğu belirlenen Orlando Artonio Vıana Florez, 'Gümrüğe tabi eşyam yok' anlamına gelen yeşil hattan geçerek Türkiye'ye giriş yapmak istedi. Ekipler yolcuyu terminalde durdurdu.

Yapılan aramada yolcunun valizinde 26 kilogram kokain bulundu. Bunun üzerine İstanbul Havalimanı'ndaki güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı. İncelemelerde, 3 kişinin aynı uçakla İstanbul'a geldiği, bu kişilerden birinin ise pilot kıyafeti giydiği belirlendi. Ekipler, olayla bağlantısı bulunabilecek kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için kamera kayıtlarını detaylı şekilde incelemeye aldı.

Şüphelilerle bağlantısı olduğu düşünülen Andres Felipe Hıncapıe Arango ve İvan Enrique De Castro Hernandez’i tespit edildi. Yapılan tespitlerde İvan Enrique De Castro Hernandez'in pilot kıyafetiyle geldiği, her iki şüphelinin de havalimanından ayrıldığı ortaya çıktı.

BULGARİSTAN'A KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında ele geçirilen toplam 51 kilo 500 gram kokainin yaklaşık piyasa değerinin 206 milyon lira olduğu tespit edildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir diğer şüpheli ise demiryoluyla yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu kuryesi olduğu belirlenen ve pilot kıyafetiyle havalimanından ayrılan şüpheli İvan Enrique De Castro Hernandez hakkında da çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde Hernandez'in Bulgaristan'a kaçtığı tespit edildi. (DHA)