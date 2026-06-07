İstanbul Erkek Lisesinde mezuniyet protestosu: Müdüre sırtlarını döndüler, tören iptal oldu

Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine, öğrencilerin okul yönetimine yönelik protestosu ve ardından törenin iptal edilmesi damga vurdu. Öğrenciler, okul müdürü Hikmet Konar'ı konuşması sırasında sırtlarını dönerek protesto etti.

ÖĞRENCİLERDEN SIRT DÖNME PROTESTOSU

Tören için kurulan sahneye cübbeleriyle çıkan öğrenciler, arkalarını dönerek okul marşını okumaya başladı. Okul müdürü Hikmet Konar, kürsüdeki konuşmasını öğrencilerin ıslık ve yuhalamaları eşliğinde bitirmek zorunda kaldı. Gergin başlayan törende, öğrencilere diplomalarının ve başarı belgelerinin verilmesi sırasına geçildiğinde de protestolar devam etti.

MÜDÜR TÖRENİ İPTAL ETTİ: HER ŞEYİ TOPLAYIN

Odatv'nin haberine göre, dönem birincisine ödülü ve diplomasının takdim edilmesinin ardından kürsüye gelen Müdür Konar, artan tepkiler üzerine mikrofonu alarak, "Tören bitmiştir. Her şeyi toplayın!" ifadelerini kullandı ve mezuniyet törenini tek taraflı olarak iptal etti. Olayın ardından konuşmasını "Sözlerimi 1947 mezunu hocamın bana yaptığı bir duayla tamamlamak istiyorum" diyerek sürdürmeye çalışan müdürün sözleri, yoğun alkış ve yuhalamalar nedeniyle anlaşılamadı.

ÖĞRENCİLERDEN ALTERNATİF MEZUNİYET

İptal kararının ve mikrofonların sökülmesinin ardından öğrenciler alanı terk etmedi. Okul bahçesinde kendi alternatif törenlerini başlatan mezunlar, sembolik diplomalarını okul yönetiminin elinden değil, sıra arkadaşlarının elinden alarak havaya kaldırdı. Öğrenciler, aileleriyle birlikte anı fotoğrafları çektirerek kendi mezuniyet kutlamalarını gerçekleştirdi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İLE VELİLER ARASINDA GERGİNLİK

Törende bulunan İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile okul bahçesinde bekleyişini sürdüren veliler arasında da tartışma yaşandı. Yaşanan gerginlik sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Yentür'ün velilere parmak salladığı görüldü.

10 YIL ÖNCEKİ PROTESTOYU AKILLARA GETİRDİ

Yaşanan bu olay, okulda 10 yıl önce gerçekleşen benzer bir protestoyu yeniden gündeme taşıdı. 10 yıl önce de İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri, okula atanalı bir yıl olan müdürü sırtlarını dönerek protesto etmiş ve olay ülke gündemine oturmuştu. Söz konusu dönemde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bazı okulları “Proje Okul” olarak belirleme yetkisi almıştı. Bu yasal düzenleme, MEB’e söz konusu proje okullara öğretmen ve yöneticileri sınavla değil, doğrudan bakan onayıyla atama hakkı tanımıştı.