İstanbul Emniyeti'nde tüm izinler iptal edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2023’te seçildiği kurultayın iptali talebiyle açılan davada mahkeme “mutlak butlan” kararı verdi.

Kararla birlikte kurultayın geçersiz sayılmasına hükmedilirken, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin yeniden görevi devralmasına karar verildi.

İstanbul Emniyeti, flaş bir karar aldı.

Polislerin haftalık ve senelik izinleri iptal edildi.

Alınan karar kapsamında, zorunlu haller dışında daha önce onaylanan izin belgelerinin iptal edildiği ifade edildi.

Kararın ardından CHP yönetiminin “baba ocağına sahip çıkma” çağrısı yapması üzerine çok sayıda partili genel merkez önünde toplandı.

Cuma günkü programını iptal eden CHP Lideri Özgür Özel'in kurmayları ile birlikte gerçekleştirdiği MYK toplantısı yaklaşık 5 saat sonra sona erdi.

Özel'in açıklamasından bir kısım şu şekilde:

"Seçimlerin kaybının en büyük sorumlusu CHP idi. O dönemden beri halk, siyasetten, partimizden bir kopuş yaşamaktaydı. Herkes, "Bir yolunu bulursam ülkeden gideceğim, bir daha sandığa gitmeyeceğim, mümkünse yurt dışına gideceğim" demeye başlamıştı. CHP'nin özeleştiri yapması ve milletin gönlünde kabul görmesi lazımdı, yoksa olmayacaktı.



Anketler yüzde 12-13 protesto oylar, yüzde 40'ları gösteriyordu. Bu duygu durumu içinde "Biz CHP değişmelidir" dedik. Sonra bu sözlerimiz tepki görünce biz bu görevi üstlendik, bir yola çıktık. Yola çıktığımızda gerekli imzayı dahi bulamayacağımızı, aday dahi olamayacağımızı söylediler. Biz bütün bir kampanya boyunca bütün Türkiye'yi gezdik, kazanırsak ne yapacağımızı açık açık paylaştık.



Dediler ki: "Bu delegeyi ikna edemezsiniz." O delegeyi tıraş eden berberin bir alt katında komşusu olan üniversite öğrencisi ikna edecek. Eşi, oğlu, kızı, eşi "Hakkımı helal etmem" diyerek yollayacak."