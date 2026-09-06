İstanbul Boğazı'nda milyonlarca liralık kutlama: 250 kişilik düğüne servet harcandı!

Kazakistan'ın en zengin isimlerinden biri olan Arsen Tomsky, sevgilisi Kamila Lukpanova ile İstanbul Boğazı'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi. 920 milyon dolarlık servetiyle dikkat çeken Tomsky'nin düğünü için 2,5 ay boyunca hazırlık yürütüldü. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; toplam harcamanın 50 milyon TL'yi bulduğu belirtilen sürecin ardından yapılan düğüne aile, yakın dostlar ve iş dünyasından yaklaşık 250 davetli katıldı.

2,5 AY SÜREN HAZIRLIK VE BOĞAZ TURU

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleşen düğün kapsamında davetliler için üç ayrı etkinlik programı organize edildi. İstanbul'da iki gün boyunca ağırlanan konuklar, kendileri için tahsis edilen program dahilinde Boğaz turuna çıkarak şehri gezdi.

Düğün töreninin ardından düzenlenen kutlama partisinde gelin ve damat farklı kostümler tercih ederken, davetliler için gece boyunca müzik ve eğlence programı kesintisiz devam etti.

ÖZEL GETİRİLEN SANATÇILAR VE SAHNEDE VALERY MELADZE

Organizasyon için yurt dışından DJ ve sanatçılar özel olarak İstanbul'a getirildi. Gecede sahne alan isimler arasında ünlü Rus şarkıcı Valery Meladze yer aldı. Kamila Lukpanova gece boyunca sahnede kalarak Meladze ve ekibinin seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Tüm ayrıntılarıyla planlanan organizasyonun yalnızca etkinlik ayağının yaklaşık 30 milyon TL'ye mal olduğu kayıtlara geçti.

"EN ÖZEL GÜNÜMÜZÜ İSTANBUL'DA PAYLAŞTIK"

Düğün sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Tomsky ve Lukpanova, organizasyonun yalnızca kendileri açısından değil, davetliler için de unutulmaz bir kutlama olmasını amaçladıklarını bildirdi.

İstanbul'u en çok seyahat ettikleri şehirlerden biri olarak nitelendiren çift, "En özel günümüzü İstanbul'da paylaştık" ifadeleriyle kente dair memnuniyetlerini dile getirdi.

920 MİLYON DOLARLIK SERVET VE 47 ÜLKEYE YAYILAN AĞ

Kazakistan'ın en zengin ilk 10 ismi arasında gösterilen Arsen Tomsky, küresel ölçekte faaliyet gösteren bir ulaşım ağının sahibi konumunda bulunuyor. Tomsky, 2012 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde araç çağırma ve ulaşım teknolojileri üzerine bir şirket kurdu.

Söz konusu şirket günümüzde aralarında Mısır, Tunus, Lübnan, Cezayir ve Fas'ın da yer aldığı 47 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Kuruluşundan bu yana 237 milyon dolar yatırım alan platform üzerinden bugüne dek 2 milyardan fazla yolculuk yapıldığı belirtiliyor. Tomsky'nin kişisel servetinin ise 920 milyon dolar seviyesinde olduğu biliniyor.