İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de, Ukrayna açıklarında seyrederken drone saldırısının hedefi olan Kamerun bayraklı "Marquise" isimli ticari gemi için güvenlik alarmı verildiğini duyurdu.

VURULAN GEMİ İÇİN İSTANBUL BOĞAZI KAPATILDI

Yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan geminin Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirileceği, bu operasyon nedeniyle boğazdaki deniz trafiğinin çift yönlü olarak geçici bir süreyle askıya alındığı bildirildi.

KURTARMA FİLOSU EŞLİĞİNDE BOĞAZ GEÇİŞİ BAŞLADI

Saldırı sonrası Kilyos açıklarında demirleyen ve güvenli geçiş sırasını bekleyen Marquise isimli ticari gemi, sabah saat 08.30 itibarıyla İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Dev geminin geçişi sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü adeta bir kurtarma filosu görevlendirdi. Operasyon kapsamında gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bağlı Kurtarma-7, Kurtarma-8, Kurtarma-9, Kurtarma-11, Ayazbey, Kıyıemniyeti-5, Ramazan Bey gemileri eşlik etti. (DHA)