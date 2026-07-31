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Halk TV Türkiye İstanbul Boğazı'nda alarm! Gemi arızalandı, trafik çift yönde durduruldu

İstanbul Boğazı'nda alarm! Gemi arızalandı, trafik çift yönde durduruldu

Rusya’dan İskenderun’a giden 22 bin ton demir cevheri yüklü gemi, İstanbul Boğazı’nda makine arızası nedeniyle karaya sürüklenirken demir attı. Olayın ardından Boğaz'daki gemi trafiği çift yönde geçici olarak askıya alındı.

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İstanbul Boğazı'nda alarm! Gemi arızalandı, trafik çift yönde durduruldu
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Rusya’dan İskenderun’a giden Sao Tome and Principe bayraklı 22 bin ton demir cevheri yüklü gemi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenirken demir attı. Boğazda gemi trafiği, saat 18.10 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

22 BİN TON DEMİR CEVHERİ YÜKLÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan açıklamaya göre, Rusya’dan İskenderun’a giden Sao Tome and Principe bayraklı 22 bin ton demir cevheri yüklü gemi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenirken demir attı. Boğazda gemi trafiği, saat 18.10 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

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KEGM sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Rusya’dan İskenderun’a giden Sao Tome and Principe bayraklı 22000 ton demir cevheri yüklü 154 metre boyundaki HACI HÜSEYİN isimli gemi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenirken demir atmıştır. KURTARMA-8 ve NAZIM TUR Römorkörlerimiz ile KEGM-5 Botumuz geminin yanında müdahaleye hazır bulunmaktadır. İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 18.10 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştır"

GEMİ TRAFİĞİ YENİDEN AÇILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kargo gemisi Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle çekilerek demirletildi. Geminin güvenli bölgeye alınmasının ardından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı.

(ANKA- DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Boğazı Gemi
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