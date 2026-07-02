İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı: 'JSD6000' boru döşeme gemisi geçiyor

İstanbul Boğazı, devasa bir misafiri ağırlamak için kapılarını geçici olarak dış dünyaya kapattı. Bahama Adaları bayraklı, 215,9 metre uzunluğundaki dev derin deniz boru döşeme gemisi "JSD6000", bu sabah İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Dev geminin güvenli geçişi amacıyla Boğaz trafiği çift yönlü olarak tamamen durduruldu.

KIYI EMNİYETİ EŞLİK EDİYOR

Sabah saat 06.00 sularında Boğaz sularına giren dev gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne (KEGM) bağlı römorkörler yoğun güvenlik önlemleri altında eşlik ediyor.

İtalya'dan demir alan ve Romanya'ya doğru ilerleyen "JSD6000"in, Karadeniz'deki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kritik bir rol üstleneceği öğrenildi. Geminin geçişini tamamlamasının ardından Boğaz trafiğinin normale dönmesi bekleniyor. (DHA)