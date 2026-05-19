İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!

İstanbul Boğazı, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen dev bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Açık Deniz Yat ve Yarış Kulübü tarafından organize edilen "7. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Kurtuluş Kupası" nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.

YARIŞ SONRASI TRAFİK NORMALE DÖNECEK

Kupa mücadelesi nedeniyle hem kuzey-güney hem de güney-kuzey yönündeki gemi geçişleri tamamen askıya alınırken, boğazdaki hareketliliğin yarışların tamamlanmasının ardından normale döneceği öğrenildi. (DHA)