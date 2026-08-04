İstanbul Barosu'ndan Sinem Dedetaş'a ziyaret: Yeni bir suç kurgusu oluşturulmakta

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile baro yönetimi kamuoyunda 'kuyu tipi' olarak da bilinen Tekirdağ Çorlu Karatepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Kaboğlu, "Üsküdar Belediye Başkanının daha baştan itibaren tabi olduğu işlemler ve eylemler, esasen yeni bir suç kurgusunun oluşturulmakta olduğunu gösteriyor." derken buna göz yumamayacaklarını vurguladı.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu

"YENİ BİR SUÇ KURGUSU OLUŞTURULMAKTA"

"İstanbul Barosu yönetimi olarak Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret ettik. Bilindiği gibi Dedetaş, sabahın altısında evi basılarak şafak operasyonuyla gözaltına alınmış. Sonra 3 gün süreyle gerek emniyette gerekse adliyede tutulmuş. Daha sonra Bakırköy Kadın Hapishanesi'ne yerleştirilmek üzereyken, gece yarısından sonra Çorlu'ya getirilmiş ve cumartesi sabahı burada hücresine yerleştirilmiş bir belediye başkanı. İstanbul Barosu olarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruma görevimizi yerine getiriyoruz. Bu bakımdan bütün işlemlerin anayasaya uygun yapılması gerekiyor. İnsanlar kim olursa olsun yargılanabilir ama bunların anayasaya saygı çerçevesinde olması gerekiyor." diyen İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu şu sözleri sarf etti:

"Ama Üsküdar Belediye Başkanının daha baştan itibaren tabi olduğu işlemler ve eylemler, esasen yeni bir suç kurgusunun oluşturulmakta olduğunu gösteriyor. Buna göz yumamayız. Türkiye'de hukuk devletini, demokratik devleti ve demokratik hukuk devletini korumak için insanların anayasal güvencelerini izlemekle yükümlüyüz. Bugün burada bunu yaptık. Yakından izlemeye devam edeceğiz. Sinem Dedetaş'ın yeri Karatepe ceza ve tutukevi değildir. Onun yeri Üsküdar Belediyesi'dir. Belediye Başkanlığı görevini sürdürmelidir. Bu, Anayasamızın emridir." (ANKA)