İstanbul Barosu seçime gidiyor: Korkut Kanadoğlu Avukat Hakları Grubu’nun adayı oldu

İstanbul Barosu'nda seçim takvimi işlemeye başladı. Yaklaşık 68 bin avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu kritik seçimler öncesinde, Avukat Hakları Grubu merakla beklenen hamlesini yaparak Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu'nu başkan adayı olarak gösterdi.

16 Eylül'de adaylığını açıklayan Kanadoğlu, hem demokratik hukuk devleti ilkelerini ve cumhuriyet hem avukatların haklarını savunacaklarını vurgulayarak, "Baromuzu güçlendireceğiz, avukatın güvencesi haline getireceğiz. Laik hukuk devletini koruyacağız ve bunun için de bütün gücümüzü sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullanmıştı.

SEÇİM TAKVİMİ

Baro tarafından paylaşılan takvime göre, genel kurulun ilk toplantısı 10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlk oturumda çoğunluk sağlanamaması halinde, başkanın ve yeni yönetim organlarının belirleneceği seçimli ikinci toplantı 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

İTTİFAK TARTIŞMALARI VE AÇIKLAMA DEĞİŞİKLİĞİ

Seçim kulislerinde hareketlilik yaratan bir diğer gelişme ise eylül ayında yaşandı. 10 Eylül'deki İstanbul Barosu Adli Yıl Açılış Kokteyli'nde Avukat Hakları Grubu ile Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu aynı karede yer aldı. Tarafların ilk sosyal medya paylaşımlarında "Ortak Baro Başkan Adayımız" vurgusu yapılırken, bu ifadenin kısa süre içinde değiştirilerek sadece "Grubumuzun Baro Başkan Adayı" ibaresine yer verilmesi dikkatlerden kaçmadı.

PROF. DR. OSMAN KORKUT KANADOĞLU KİMDİR?

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Kanadoğlu, doktorasını 1998'de aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü'nde tamamladı.

2005 yılında doçentlik unvanını alan isim, 2010 yılında profesör oldu. Galatasaray, İstanbul, Yeditepe ve Özyeğin üniversitelerinde anayasa hukuku dersleri veren Kanadoğlu, akademik çalışmalarını hâlen İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sürdürüyor.

Çalışmaları ağırlıklı olarak özgürlükler hukuku, anayasa yargısı ve siyasi partiler hukuku üzerinde yoğunlaşıyor.