İstanbul barajlarında su seviyesi eriyor! Yüzde 60'ın altına düştü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), şehre su sağlayan barajların 15 Temmuz itibarıyla güncel doluluk oranlarını paylaştı. Son dönemde etkili olan yağışlara rağmen barajlardaki su miktarında gerileme devam ediyor. 1 Temmuz'da yüzde 63.68 olan ortalama doluluk oranı, artan yaz sıcakları ve yoğun su tüketiminin de etkisiyle dün yüzde 60.01 olarak ölçülmüştü. Ortalama doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 60'ın altına inerek yüzde 59.71 seviyesine geriledi. Kurak geçen kış aylarının ardından bahar yağmurlarıyla yüzde 70 bandına yaklaşan su seviyelerindeki bu düşüş dikkat çekti.

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İSKİ verilerine göre, İstanbul'daki 10 baraj arasında doluluk oranlarında büyük farklılıklar göze çarpıyor. Suyun en bol olduğu baraj yüzde 89.54'lük oranla Elmalı Barajı olurken, onu yüzde 84.59 ile Ömerli Barajı takip etti. Öte yandan, su seviyesinin en düşük olduğu baraj ise yüzde 28.52 ile Istrancalar oldu. Sazlıdere, Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki su miktarının da yüzde 40'ın altında kaldı.

15 TEMMUZ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre barajlardaki güncel su seviyeleri şu şekilde kaydedildi:

Alibey Barajı yüzde 56.97

Büyükçekmece Barajı yüzde 42.72

Darlık Barajı yüzde 77.47

Elmalı Barajı yüzde 89.54

Istrancalar Barajı yüzde 28.52

Kazandere Barajı yüzde 36.22

Pabuçdere Barajı yüzde 31.99

Sazlıdere Barajı yüzde 35.57

Terkos Barajı yüzde 49.1

Ömerli Barajı yüzde 84.59