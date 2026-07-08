İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ 8 Temmuz baraj doluluk oranlarını açıkladı! İşte son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, megakente su sağlayan barajlardaki su miktarı düşüş eğilimini sürdürüyor. Bir önceki gün yapılan ölçümlerde yüzde 62.05 olarak kayıtlara geçen ortalama doluluk oranı, 8 Temmuz tarihi itibarıyla yüzde 61.72 seviyesine geriledi. Sıcaklıkların artması ve buharlaşmanın hızlanmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesinin bir günde gösterdiği bu düşüş, su tasarrufunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

EN YÜKSEK SU MİKTARI ELMALI, EN DÜŞÜK ISTRANCALAR BARAJI'NDA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin güncel analizlerine göre, şu an şehirde en yüksek su miktarına sahip olan baraj yüzde 90.96 doluluk oranı ile Elmalı Barajı oldu. Öte yandan, alarm veren ve su seviyesi en kritik noktaya ulaşan yer ise yüzde 29.74 doluluk oranı ile Istrancalar Barajı olarak kayıtlara geçti.

8 TEMMUZ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI TAM LİSTESİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 8 Temmuz itibarıyla İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın doluluk oranları tek tek şu şekilde sıralandı:

Alibey Barajı: Yüzde 58.29

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 44.28

Darlık Barajı: Yüzde 79.56

Elmalı Barajı: Yüzde 90.96

Istrancalar Barajı: Yüzde 29.74

Kazandere Barajı: Yüzde 39.29

Pabuçdere Barajı: Yüzde 35.23

Sazlıdere Barajı: Yüzde 37.03

Terkos Barajı: Yüzde 50.11

Ömerli Barajı: Yüzde 87.65

İstanbul genelinde su tüketiminin pik yaptığı bu yaz günlerinde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri vatandaşları su tüketimi konusunda dikkatli ve tasarruflu olmaya davet ediyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının seyrine göre barajlardaki durumun nasıl değişeceği ise merak konusu.