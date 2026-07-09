İstanbul barajlarında son durum belli oldu! İSKİ 9 Temmuz baraj doluluk oranlarını açıkladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi verilerine göre, 9 Temmuz Perşembe günü itibarıyla barajlardaki genel doluluk oranı bir önceki günün seviyesinin altına indi. Dün gerçekleştirilen ölçümlerde yüzde 61,72 olarak kayıtlara geçen doluluk oranı, sadece 24 saat içinde yüzde 0,31'lik net bir kayıpla yüzde 61,41 seviyesine geriledi. Yaz mevsiminin henüz başında olunmasına rağmen su rezervlerinde gözlenen bu aşağı yönlü ivme, önümüzdeki aylar için suyun tasarruflu kullanılmasının önemini bir kez daha hatırlattı.

TASARRUF ÇAĞRISI

Barajlardaki mevcut durum hakkında açıklama yapan İSKİ yetkilileri, genel doluluk oranlarının İstanbul'un kısa vadeli su ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirtti. Ancak yetkililer, yaz mevsiminin getirdiği aşırı sıcaklar ve buna paralel olarak katlanan günlük su tüketimini hatırlatarak gelecek aylarda bir kriz yaşanmaması adına vatandaşların su kullanımında mutlak bir tasarruf bilinciyle hareket etmesi ve her türlü israftan kaçınması uyarısında bulundu.

İSKİ tarafından paylaşılan güncel rapora göre, İstanbul'a can suyu sağlayan havzalardaki doluluk oranları baraj bazında ciddi değişiklikler gösteriyor. İşte güncel baraj doluluk oranları:

Ömerli Barajı: % 87,24

Darlık Barajı: %79,21

Elmalı Barajı: %90,87

Terkos Barajı: %49,94

Alibey Barajı: %58,02

Büyükçekmece Barajı: %44,11

Sazlıdere Barajı: %36,89

Istrancalar Barajı: %28,62

Kazandere Barajı: %38,56

Pabuçdere Barajı: %34,49