İstanbul barajlarında düşüş sürüyor: İSKİ 28 Haziran güncel verilerini paylaştı

İstanbul'da yaz sıcaklıklarının etkisini artırmasıyla birlikte su tüketimi ve barajlardaki su miktarı en çok takip edilen konular arasında yer alıyor. Sıcak hava dalgaları ve buna bağlı olarak artan buharlaşma oranı, kentin su kaynaklarındaki doluluk seviyelerini doğrudan etkiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan son verilerle birlikte, 28 Haziran 2026 tarihi itibarıyla barajların güncel doluluk oranları netlik kazandı.

İşte İstanbul genelindeki barajların son durumu ve bölge bölge güncel su seviyeleri.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI: 28 HAZİRAN 2026

İSKİ’nin günlük olarak güncellediği resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki genel doluluk oranında aşağı yönlü bir grafik izleniyor.

Bir önceki gün yapılan ölçümlerde yüzde 65,17 seviyesinde olan ortalama doluluk oranı, 28 Haziran 2026 Cumartesi günü itibarıyla yaşanan düşüşle birlikte yüzde 64,92 seviyesine geriledi. Uzmanlar, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi ve su tüketiminin artmasıyla birlikte barajlardaki çekilmenin devam edebileceğini belirtiyor.

İSKİ 28 HAZİRAN 2026 BARAJ BAZINDA GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

İstanbul’un farklı bölgelerinde bulunan 10 büyük barajın doluluk oranları kendi aralarında büyük farklılıklar gösteriyor. İSKİ'nin 28 Haziran tarihli güncel ölçümlerine göre barajlardaki su miktarı şu şekilde:

Ömerli Barajı: yüzde 91,02

Elmalı Barajı: yüzde 90,12

Darlık Barajı: yüzde 83,08

Alibey Barajı: yüzde 60,69

Terkos Barajı: yüzde 53,35

Büyükçekmece Barajı: yüzde 47,23

Kazandere Barajı: yüzde 44,98

Pabuçdere Barajı: yüzde 41,15

Sazlıdere Barajı: yüzde 39,32

Istrancalar Barajı: yüzde 25,65