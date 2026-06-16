İstanbul barajlarında 26 milyon metreküp su kayboldu

İSKİ'nin 16 Haziran verilerine göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 67,84'e geriledi.

Büyükçekmece ve Kazandere barajları yüzde 50'ye geirlerken, Sazlıdere yüzde 41'de, Istrancalar yüzde 25'te kalmaya devam ediyor. Haziran ayının 16 gününde barajlardan yaklaşık 26 milyon metreküp net su kaybı yaşandı; barajlardaki toplam su 589 milyon metreküpe indi.

Doluluk oranı haziran boyunca düşmeye devam ediyor. 1 Haziran'da yüzde 70,83 olan oran 16 günde yüzde 2,99 oranında eridi. Her 1 puanlık düşüş İstanbul için yaklaşık 8,7 milyon metreküp suya, yani kentin iki buçuk günlük tüketimine karşılık geliyor.

16 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %94,09

%94,09 Elmalı Barajı: %93,79

%93,79 Darlık Barajı: %86,75

%86,75 Alibey Barajı: %63,49

%63,49 Terkos Barajı: %56,46

%56,46 Büyükçekmece Barajı: %50,04

%50,04 Kazandere Barajı: %50,29

%50,29 Pabuçdere Barajı: %46,63

%46,63 Sazlıdere Barajı: %41,06

%41,06 Istrancalar Barajı: %25,42

İSTANBUL SUYUNU NASIL HARCIYOR?

15 Haziran pazartesi günü barajlardan verilen su miktarı yeniden 3,40 milyon metreküpe döndü. Bu rakam temmuzda sıcakların artmasıyla 3,5-3,6 milyon metreküpe kadar yükselecek. Geçen yılın temmuz ayında günlük su tüketimi ortalaması 3,58, rekor günü ise 3,75 milyon metreküptü.

Melen Çayı günde ortalama 2,5 milyon metreküp katkı sağlamaya devam ediyor. İstanbul günde 3,35 milyon tüketirken barajlardan net çekim yaklaşık 850 bin ile 1 milyon metreküp arasında kalıyor.

Melen'in bu katkısı olmasaydı haziran başından bu yana barajlar yüzde 9 oranında erimiş olurdu olurdu. Ancak temmuzda tüketimin 3,6 milyon metreküpü aşmasıyla net baraj çekimi de yükselecek ve erime hızlanacak.

Haziranın geri kalan 14 gününde mevcut tempo korunursa ay sonunda doluluk yüzde 65 civarına gerileyecek. İstanbul'un asıl sınavı ise geçen yıl gibi haziran-aralık arasında yaşanan yüzde 48'lin erimenin bu yıl tekrarlanıp tekrarlanmayacağında.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Her puanın yaklaşık 8,7 milyon metreküp suya karşılık geldiği İstanbul'da baraj doluluk oranlarını takip etmek, kentin önümüzdeki aylarda su sıkıntısı yaşayıp yaşamayacağını anlamanın en somut yolu. Özellikle yaz aylarında artan tüketim ve buharlaşma, baraj stoklarını hızla eritiyor.

DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Barajlardaki mevcut su, toplam depolama kapasitesine bölünüp yüz ile çarpılarak elde ediliyor. İstanbul'un 10 barajının kapasitesi 868 milyon metreküp, bugün içlerinde 589 milyon metreküp su var ve ortalama doluluk yüzde 67,84 çıkıyor. Bu oran her gün yağışlara, Melen katkısına, kentsel tüketime ve buharlaşmaya göre yeniden hesaplanıyor.

AKTİF DOLULUK NEDEN AYRI BİR RAKAM?

Barajların en derin noktasında, pompalama sistemlerinin ulaşamadığı bir miktar su kalır. Ölü hacim olarak adlandırılan bu kısım şebekeye aktarılamaz. Toplam doluluk bu suyu da sayarken, aktif doluluk yalnızca gerçekten kullanılabilecek miktarı kapsar. İstanbul'da iki rakam arasındaki fark dar olsa da, doluluk yüzde 20'nin altına indiğinde bu birkaç puanlık fark haftalarca su kesintisi anlamına gelebilir.

YAZ ÖNCESİ HEDEF DOLULUK KAÇ?

Su yönetimi uzmanlarına göre İstanbul yaza en az yüzde 70 dolulukla girmeli. Bu eşiğin altında yazın artan tüketim ve buharlaşmayla birlikte sonbahar yağışlarına kadar ciddi stok kaybı yaşanıyor. İstanbul 6 Haziran'da yüzde 70'in altına düştü ve o tarihten bu yana düşmeye devam ediyor. Kentin yıllık su ihtiyacı yaklaşık 1,2 milyar metreküple baraj kapasitesinin üzerinde olduğundan, sistem Melen ve Yeşilçay regülatörlerine de yapısal olarak bağımlı.

BARAJLARDA SULAR AZALDIĞINDA GÜNLÜK HAYATTA NE DEĞİŞİR?

Stoklar azaldıkça önce musluk basıncı düşer, yüksek katlarda su zayıflar. Ardından belirli saatlerde veya semtlerde planlı kesintiler başlar, tarımsal sulama kısıtlanır. 2025 sonbaharında İstanbul barajlarında doluluk yüzde 17'ye düştüğünde bu senaryonun eşiğine geldi. Aynı yıl İzmir'de Tahtalı Barajı yüzde 10'un altına indiğinde 13 ilçede altı ay gece kesintisi uygulandı.

İSTANBUL BARAJLARI NE İÇİN KULLANILIYOR?

İstanbul'un 10 barajı neredeyse tamamen kentin içme ve kullanma suyu için işletiliyor. Enerji üretimi ya da tarımsal sulama rolleri bulunmuyor. Ömerli Anadolu Yakası'nın, Terkos ve Büyükçekmece Avrupa Yakası'nın ana kaynakları. Barajlardan ve Melen'den çekilen su İSKİ arıtma tesislerinde işlenerek şebekeye veriliyor.