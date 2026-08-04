İstanbul barajları halen suya aç: İSKİ verileri paylaştı

İstanbul’da etkili olan ve barajlara "can suyu" olması beklenen yağışlar, kuraklık tehlikesini ortadan kaldırmaya yetmedi. Barajlardaki düşüş oranı devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, dün yüzde 53.7 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı bugün yüzde 53.39 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 85 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 21.8 ile Pabuçdere Barajı olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (4 AĞUSTOS 2026)

- Alibey Barajı yüzde 52.83

- Büyükçekmece Barajı yüzde 37.76

- Darlık Barajı yüzde 71.16

- Elmalı Barajı yüzde 85

- Istrancalar Barajı yüzde 32.84

- Kazandere Barajı yüzde 26.78

- Pabuçdere Barajı yüzde 21.8

- Sazlıdere Barajı yüzde 30.74

- Terkos Barajı yüzde 44.59

- Ömerli Barajı yüzde 75.73

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Bir kentin su güvencesini ölçmenin en doğrudan yolu baraj doluluk oranlarını takip etmektir. Bu veriler su idarelerine yaz planlaması, kesinti takvimi ve kaynak yönetimi konusunda yol gösterir.

İstanbul gibi nüfusu 16 milyonu aşan ve yıllık tüketimi baraj kapasitesini geçen şehirlerde doluluk oranlarındaki her puanlık değişim yüz binlerce metreküp suya karşılık gelir.