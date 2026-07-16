İsrail Başkonsolosluğu saldırısı iddianamesi tamamlandı: 14 şüpheli hakkında dava talebi

İstanbul Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik silahlı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, 14 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edilirken dosya İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Levent Mahallesi'nde bulunan İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik silahlı saldırıya ilişkin iddianameyi tamamladı.

İddianamede, IŞİD silahlı terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirildiği belirtilen saldırı amacıyla emniyet güçlerine uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldığı, olayda 3 emniyet görevlisinin yaralandığı ve 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiği ifade edildi.

Hazırlanan iddianamede 14 şüpheli hakkında, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. (DHA)