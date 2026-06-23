Isparta'daki sır dolu ölümü yoldan geçenler fark etti!

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Akpınar köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında yol kenarında park halinde duran hafif ticari aracın içerisinde hareketsiz yatan iki kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu derhal jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, araç içerisindeki kişilerin 22 yaşındaki Cansu Zengin ve 21 yaşındaki Ufuk Erdoğan olduğu tespit edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolleri sonucunda her iki gencin de hayatını kaybettiği belirlendi.

VÜCUTLARINDA YARA VEYA DARP İZİ BULUNMADI

Olayın ardından jandarma ekipleri, aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek bölgede araştırma yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk detaylı tetkiklerde, Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın vücutlarında ateşli silah, kesici veya delici alet izine rastlanmadığı belirtildi. Hayatını kaybeden gençlerin, gece saatlerinde araçlarını yol kenarına park ederek geceyi araç içerisinde geçirdikleri öne sürüldü.

"ONSUZ NE YAPARIM"

Acı haberi alarak olay yerine koşan Ufuk Erdoğan'ın annesi Ülkü ve babası Osman Erdoğan ile diğer yakınları olay yerine geldi. Evladının cansız bedeninin bulunduğu bölgede gözyaşlarına boğulan anne Ülkü Erdoğan'ın, "Oğlum neden ölmüş, ne olmuş? Onsuz ne yaparım" şeklindeki feryatları yürekleri dağladı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, kesin ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için Zengin ve Erdoğan'ın cenazeleri Eğirdir Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak otopsiye gönderildi. Yaşanan esrarengiz olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)