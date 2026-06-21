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Isparta'daki katliam gibi kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu: Sürücü gözaltına alındı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, tur midibüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin Öznur Altuntaş (37), Keziban Baysal (60), Gülperi Ertürk (77) ve Meryem Dinç (60) olduğu belirlendi. Midibüs şoförü Halit E.C. ise gözaltına alındı.

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Isparta'daki katliam gibi kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu: Sürücü gözaltına alındı
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Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Isparta-Konya kara yolunun Gelendost'a bağlı Bağıllı köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Barla'ya geziye gelenlerin bulunduğu Halit E.C.'nin (25) kullandığı tur midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. İhbarla bölgeye jandarma, polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede Öznur Altuntaş, Keziban Baysal, Gülperi Ertürk ve henüz kimliği tespit edilemeyen 1 kişinin öldüğü belirlendi. Meryem Dinç ise kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gülperi Ertürk ve Keziban Baysal'ın cenazeleri, Konya'da toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan, kazayı hafif şekilde atlatan midibüs şoförü Halit E.C. ise gözaltına alındı.

Isparta'daki katliam gibi kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu: Sürücü gözaltına alındı - Resim : 1

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HASTANELERDE TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan Nuriye Gündoğdu (72), Şerifana Bodur (69), Saniye Arıtürk (26), Fatma Arıtürk (56), Sümeyra Tan (34), Hatice Arıtürk (21), Begüm Altın (20), Vahide Dölekçam (58), Miyase Koç (56) Yalvaç Devlet Hastanesi'nde; Adviye Nayir (60) ve Hatice Kürkçü (57) Eğirdir Devlet Hastanesi'nde; Elmas Altuntaş (59), Nurten Çini (69), Birsen Sümer (63), Sıdıka Çakar (63), Elif Sude Ünveren (15), Ayşe Çakar (55), Makbule Ertürk (53) Isparta Şehir Hastanesi'nde; Zeynep Ünver (39), Emine Ertürk (16), Saliha Kelek (55), Müslüme Esra Hazar (38), Güzgün Gümüşel (63), Müzeyyen Ceran (64), Ayşe Kepenek (61) ise SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Eğirdir'deki yaralılar Adviye Nayir ve Hatice Kürkçü taburcu edildi, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Isparta'daki katliam gibi kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu: Sürücü gözaltına alındı - Resim : 3

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, kazayı hafif şekilde atlatan midibüs şoförü Halit E.C. ise gözaltına alındı. Halit E.C.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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