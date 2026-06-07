Isparta’da yürek yakan kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

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Isparta’nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, Turan Taşyaran’ın yaralanan kızı Zekiye Hacıvelioğlu aynı gün, eşi Mehmet Taşyaran ise tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Kaza, 5 Haziran’da Eğirdir ilçesi Sorkuncak mevkisinde meydana geldi. Turgut Kuzal idaresindeki otomobil ile Zekiye Hacıvelioğlu’nun kullandığı otomobil çarpıştı.

Turan Taşyaran olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücüler ile Enes Kuzal, Sabriye Kuzal ve Mehmet Taşyaran hastaneye kaldırıldı.

ANNE KIZ KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Yaralılardan Zekiye Hacıvelioğlu ise aynı gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Anne Turan Taşyaran ile kızı Zekiye Hacıvelioğlu’nun cenazeleri, Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyünde toprağa verildi.

Turan Taşyaran’ın eşi Mehmet Taşyaran da tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Mehmet Taşyaran’ın cenazesi, Sücüllü köyünde toprağa verilecek. (DHA)