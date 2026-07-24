Isparta'da kazma vuruldu: 1500 yıllık ocak, örsü ve havuzuyla eksiksiz çıktı

Isparta'daki Seleukeia Sidera Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda MS 5. yüzyıla tarihlenen bir demirci atölyesi gün yüzüne çıkarıldı. Demir üretim ocağından örs ve soğutma havuzuna kadar atölyenin tüm bileşenlerinin korunmuş olması, bulguyu Anadolu'daki en nadir örneklerden biri haline getiriyor.

AT NALI, ÇİVİ VE BIÇAKLAR DA BULUNDU

Süleyman Demirel Üniversitesi adına Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle 12 aydır sürdürülen kazılarda, antik kentin ticari çarşı alanında yaklaşık 1500 yıllık bir demirci atölyesine ulaşıldı. Atölyede demir üretim ocağı, örs, odun kömürü deposu ve demir soğutma havuzu tespit edildi.

Kazı ekibi atölyede yalnızca üretim altyapısını değil, üretilen ürünlerin izlerini de ortaya çıkardı. Yarı mamul at nalları, çiviler, bıçaklar ve kalın demir parçaları ele geçirildi. Tüm buluntular Isparta Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

'ANADOLU'DA BU KADAR İYİ KORUNMUŞ ÖRNEK ÇOK AZ'

SDÜ Arkeoloji Bölümü Başkanı ve kazı başkanı Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt, atölyenin antik kentin sanayi mahallesinde yer aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Bütün bir demirci atölyesinde olması gereken mimari düzeni ve mekansal organizasyonu burada tespit etmiş olduk. Anadolu'da bu kadar iyi korunmuş örneklerin sayısı oldukça az. Bu nedenle bulduğumuz atölye büyük önem taşıyor."

330 HEKTARLIK KENT MERKEZİNİN ÖTESİNDE

Kortholt, kazıların kentin boyutlarına ilişkin bilinen bilgileri de değiştirdiğini vurgulayarak, "Seleukeia Sidera'nın yalnızca 330 hektarlık kent merkezinden ibaret olmadığını gördük. Kent Çünür, Sav ve Harmanören'i kapsayan geniş bir yerleşim alanına sahip. İki göl ve Akçay Nehri'nin sağladığı imkanlarla tarım, hayvancılık ve sanayinin geliştiğini tespit ettik. Bulgularımız Seleukeia Sidera'nın dönemin önemli ekonomik merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor" dedi.

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Oğuzlar ise bu yıl artırılan personel desteğiyle kazıların hız kazandığını belirtti. 2017 yılında başlatılan kazılar, 2019'dan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde yürütülüyor.

Antik kent 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamına alındı. Sahada işçiler dışında 47 kişilik uzman ve öğrenci ekibi görev yapıyor.

(AA)