Isparta'da çöp kamyonunun arkasına sıkışan temizlik işçisi öldü

Isparta'da meydana gelen faciada, Isparta Belediyesi bünyesinde görev yapan 47 yaşındaki temizlik işçisi Ali Öztürk görevi başında yaşamını yitirdi.

ÇÖP KAMYONUNUN MEKANİZMASINA SIKIŞTI

Olay, temizlik görevlisi Ali Öztürk'ün rutin mesaisi sırasında gerçekleşti. Öztürk, sokaktaki çöp konteynerini temizlik aracının arkasına boşalttıktan sonra, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın hidrolik pres mekanizmasının arasına sıkıştı.

Talihsiz işçinin sıkıştığını görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Ali Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan bu son olay, son zamanlarda ardı ardına gelen ve kamuoyunda büyük tepki çeken işçi yaralanmaları ve ölüm vakalarını yeniden tartışmaya açtı.

Gerekli denetimlerin, ekipman güvenliğinin ve iş sağlığı tedbirlerinin hayati önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne seren bu acı kayıp, her geçen gün artan işçi ölümleri istatistiklerine bir yenisini daha ekledi. (AA)