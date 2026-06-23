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Halk TV Türkiye Isparta'da 5 kişinin öldüğü kazada şoför tutuklandı

Isparta'da 5 kişinin öldüğü kazada şoför tutuklandı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 25 yaşındaki şoför Halit Emre Cengiz tutuklandı.

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Elde edilen bilgilere göre, kaza 20 Haziran'da saat 19.00 sıralarında Isparta- Konya kara yolunun Gelendost'a bağlı Bağıllı köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Barla'ya geziye gelenlerin bulunduğu Halit Emre Cengiz'in kullandığı tur midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Isparta'da 5 kişinin öldüğü kazada şoför tutuklandı - Resim : 1

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KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Öznur Altuntaş (37), Keziban Baysal (60), Gülperi Ertürk (77) ve Rahime Şahin (54) olay yerinde, Meryem Dinç (60) ise kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 25 kişi tedavileri sonrası taburcu edildi.

Isparta'da 5 kişinin öldüğü kazada şoför tutuklandı - Resim : 3

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazayı hafif şekilde atlatan midibüs şoförü Halit Emre Cengiz ise gözaltına alındı. Halit Emre Cengiz işlemlerinin ardından Yalvaç'ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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