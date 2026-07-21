Of Belediyesi'nden Pedro Sanchez'e fahri hemşehrilik beratı

Trabzon'un Of ilçesinde Belediye Meclisi, 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu İspanya Milli Takımı ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e, Filistin'e verdikleri destek ve sergiledikleri insani duruş nedeniyle "Fahri Hemşehrilik Beratı" verilmesini kararlaştırdı.

Kararı duyuran Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, sporun yalnızca sahadaki başarılarla değil, insanlığın ortak değerlerini cesaretle savunma yönüyle de anlam kazandığını söyledi.

"GERÇEK ŞAMPİYONLUK, İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERLERİNİ SAVUNABİLMEKTİR"

Kararı kamuoyuyla paylaşan Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası zaferinin yanı sıra Filistin konusunda sergilediği tutumun da takdire değer olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mazlumun yanında duranları onurlandırıyoruz. Filistin davasına sahip çıkan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkürler İspanya Milli Takımı, teşekkürler Sanchez. Bugün burada yalnızca bir spor başarısını değerlendirmek için değil; insanlığın ortak vicdanına sahip çıkan, mazlumun yanında durmayı ilke edinen bir duruşa teşekkür etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Spor ve futbol, sadece bir oyun değil, uluslararası arenada önemli bir mesajdır. Öncelikle 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya Milli Takımı'nı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarı; disiplinin, emeğin ve her şeyden önce takım ruhunun önemli bir göstergesidir. Ancak bizler için asıl anlam taşıyan husus, şampiyonluk kupasının ötesinde sergilenen vicdanlı ve asil duruştur. Sayın Pedro Sanchez'in, teknik heyetin ve futbolcuların, Filistin halkının yaşadığı insani dram karşısında sessiz kalmayarak ortaya koydukları duyarlılık, sadece spor dünyasında değil insanlık vicdanında da karşılık bulmuştur. Mazlumun kimliğine, dinine ya da coğrafyasına bakmadan adaletin ve insanlığın yanında saf tutan bu onurlu tavrı takdirle karşılıyoruz"

İSPANYA HEYETİNE FAHRİ HEMŞEHRİLİK VERİLECEK

Sarıalioğlu, Filistin'e verdikleri destek nedeniyle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yanı sıra İspanya Milli Takımı'nın teknik heyeti ve futbolcularına da "Fahri Hemşehrilik Beratı" verilmesinin uygun görüldüğünü açıkladı.

Başkan Sarıalioğlu, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Mazlumun kimliğine, dinine ya da coğrafyasına bakmadan adaletin ve insanlığın yanında saf tutan bu onurlu tavrı elbette ki takdirle karşılıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki gerçek şampiyonluk, sadece sahada kazanılan kupalarla değil, insanlığın ortak değerlerini cesaretle savunabilmekle mümkündür. Bu anlamlı duruşlarından dolayı İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sanchez'i, İspanya Milli Takımı'nın teknik heyetini ve tüm futbolcularını gönülden kutluyorum. Of Belediyesi olarak kendilerine 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesini uygun gördüğümüzü kamuoyuyla paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu beratın kendilerine hayırlı olmasını diliyor; dost İspanya halkına Of'umuzun, Trabzon'umuzun ve aziz milletimizin selamlarını iletiyoruz"

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE FİLİSTİN TEŞEKKÜRÜ

Açıklamasının sonunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Filistin konusundaki tutumuna da değinen Sarıalioğlu, iki lidere deteşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'ye bizzat bu duruşlarıyla alakalı şükranlarımızı ifade ediyoruz. Kıymetli basın mensupları; Filistin davası söz konusu olduğunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu kararlı liderliği ve güçlü iradeyi özellikle ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır Filistin halkını hiçbir zaman yalnız bırakmamış, her platformda mazlumların sesi, hakkın ve adaletin sözcüsü olmuştur.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası bütün platformlarda Filistin halkının haklı davasını cesaretle dile getiren dünya kamuoyunun dikkatini Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı duruşunun en güçlü liderlerinden birisi olmuştur. Konu Filistin olduğunda hiçbir baskıya boyun eğmeden, her kapıyı çalan, her platformda Filistin halkının haklarını açık ve net bir şekilde savunan Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımızı arz ediyoruz.

Temennimiz; dünyanın neresinde olursa olsun, çocukların ölmediği, annelerin gözyaşı dökmediği, adaletin ve barışın hakim olduğu bir dünyanın en kısa sürede tesis edilmesidir. Bu vesileyle bir kez daha 2026 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu İspanya Milli Takımı'nı tebrik ediyor, teknik heyetine, futbolcularına ve Sayın Sanchez'e teşekkür ediyor, İspanya halkına hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Verilecek olan Fahri Hemşehrilik beratlarının dostluğun, kardeşliğin, insanlığın ve ortak vicdanın güçlü bir sembolü olmasını diliyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun" (DHA)