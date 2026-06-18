İsmail Arı'nın basın kartı iptal edildi! Gerekçe 'sicil' ama hüküm yok

'Gazetecilik faaliyetleri' nedeniyle başlatılan yargılama kapsamında 75 gün cezaevinde tutuklu kalan gazeteci İsmail Arı'nın basın kartı İletişim Başkanlığı tarafından iptal edildi. İletişim Başkanlığı, basın kartının iptal edilmesine resmi gerekçe olarak Arı'nın 'adli sicilinin uygun olmamasını' gösterdi. Söz konusu idari işlem, Arı'nın cezaevinde tutuklu bulunduğu süreçte gerçekleştirildi.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE, KESİNLEŞMİŞ HÜKÜM YOK

İletişim Başkanlığı'nın basın kartı iptaline "adli sicili" gerekçe göstermesine karşın, İsmail Arı'nın adli siciline işlenen herhangi bir suç bulunmuyor. Tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkan gazeteci tahliye edildi. Dava süreci halen devam ederken, mahkeme tarafından verilmiş ve neticeye kavuşmuş bir mahkumiyet kararı olmamasına rağmen sicil üzerinden işlem yapılması dikkat çekti.

"HÜKÜM GİYDİĞİM TEK BİR DAVAM DAHİ YOK"

Tahliyesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan İsmail Arı, İletişim Başkanlığı'nın kararını ve yaşadığı süreci kamuoyuna aktardı. Hakkında verilmiş bir hüküm olmamasına dikkat çeken Arı, iptal kararını şu ifadelerle duyurdu:

"Sadece gazetecilik yaptığım için 75 gün cezaevinde tutuldum. Ben cezaevindeyken İletişim Başkanlığı, basın kartımı iptal etmiş. Gerekçesi ise adli sicilimin uygun olmamasıymış. Benim hüküm giydiğim tek bir davam dahi yok. Sadece mesleki faaliyeti nedeniyle cezaevine atılan bir gazetecinin basın kartını iptal edenleri tebrik ediyorum."