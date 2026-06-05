İsmail Arı bugün ilk defa hakim karşısına çıkacak!

Ramazan Bayramı sırasında aile ziyareti için bulunduğu süreçte gözaltına alınan gazeteci İsmail Arı, 22 Mart’tan bu yana tutuklu bulunuyor. Yaptığı haberler ve açıklamaları gerekçe gösterilerek hedef alınan Arı hakkında hazırlanan iddianame, tutuklanmasından 52 gün sonra Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede Arı’ya “yanıltıcı bilgiyi yayma” ve “gizliliğin ihlali” suçlamaları yöneltilirken, 2 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Gazeteci Arı, bugün saat 14.00’te ilk kez hakim karşısına çıkarak savunmasını yapacak.

HANGİ HABERLERLE SUÇLANDI?

Arı’nın, farklı dönemlerde yaptığı haber ve açıklamalar dosyaya gerekçe gösterildi. BirGün TV’deki yayınından, yargı atamalarına ilişkin değerlendirmelerine; Yunus Emre Vakfı’ndaki usulsüzlük iddialarına ve tarihi yapıların korunmasına dair haberlerine kadar çeşitli içerikler soruşturma kapsamında yer aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de bazı yayınların ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

"BENİ YALNIZ BIRAKMAYIN" DEMİŞTİ

Arı daha önce cezaevinden yazdığı mektubunda 5 Haziran’da görülecek duruşmasına ilişkin çağrıda bulunarak, “Haber alma hakkına, gazeteciliğe ve demokrasiye sahip çıkmak için beni yalnız bırakmayın. Sadece kendimi savunmayacağım, aynı zamanda gazeteciliği savunacağım” demiş