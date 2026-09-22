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Halk TV Türkiye İşletmede ne olduğu ortaya çıktı: Yaklaşık 3 ton et-kemik unu imha edildi

İşletmede ne olduğu ortaya çıktı: Yaklaşık 3 ton et-kemik unu imha edildi

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde gerekli onayı almadan faaliyet gösteren bir işletmede yaklaşık 3 ton et-kemik unu tespit edildi. Ürünler imha edilirken işletme hakkında idari işlem başlatılacağı bildirildi.

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İşletmede ne olduğu ortaya çıktı: Yaklaşık 3 ton et-kemik unu imha edildi

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde gerekli onayı almadan faaliyet gösteren bir işletmede yaklaşık 3 ton et-kemik unu tespit edildi. Ürünler imha edilirken, işletme hakkında idari işlem uygulanacağı da bildirildi.

DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI: TONLARCA ÜRÜN TESPİT EDİLDİ

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ABD merkezli X eski adıyla Twitter sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli onayı bulunmayan bir işletmeyi mercek altına aldığını bildirdi.

Kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimde, Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli onayı olmadan faaliyet gösteren bir işletmede yaklaşık 3 ton et-kemik unu tespit edildi.

İşletmede ne olduğu ortaya çıktı: Yaklaşık 3 ton et-kemik unu imha edildi - Resim : 1

YAKLAŞIK 3 TON ET-KEMİK UNU İMHA EDİLDİ

Denetimde tespit edilen ürünlerle ilgili işlem başlatıldı. Açıklamada, "Tespit edilen ürünler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde (SEKAY) imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

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İŞLETMEYE İDARİ İŞLEM UYGULANACAK

Açıklamada, onaysız faaliyette bulunan işletme hakkında "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında idari işlem uygulanacağı kaydedildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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