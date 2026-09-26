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İşletmede iki kız çocuğunun görüntülerini internete yükledi

Bartın'da bir işletmede çalışan iki kız çocuk işçinin görüntülerini çeken ve onları yurt dışındaki internet sitelerine yükleyen kişi tespit edildi ve soruşturmada iki kişi tutuklandı.

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İşletmede iki kız çocuğunun görüntülerini internete yükledi

Bartın’da bir işletmede çalışan 18 yaşından küçük 2 kızın müstehcen görüntülerini yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde yayınladığı tespit edilen B.K. ile işletme yetkilisi Ö.Ö. tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösteren bir işletmede çalışan 18 yaşından küçük 2 kızın müstehcen görüntülerinin, yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde yayınlandığı tespit edildi.

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Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yüklemeyi yapan şüpheli B.K. ile işletme yetkilisi Ö.Ö. gözaltına alındı.

B.K.’nın evinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. (DHA)

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., ‘Cinsel istismar ve müstehcen görüntülerin üretiminde çocukları kullanma’ suçundan, işletme yetkilisi Ö.Ö. ise ‘Fuhuşa yer ve imkan sağlama’ suçundan tutuklandı.

Savcılık tarafından söz konusu internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çocuk İstismarı Bartın
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