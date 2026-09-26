Halk TV Türkiye İşletmede iki kız çocuğunun görüntülerini internete yükledi

İşletmede iki kız çocuğunun görüntülerini internete yükledi Bartın'da bir işletmede çalışan iki kız çocuk işçinin görüntülerini çeken ve onları yurt dışındaki internet sitelerine yükleyen kişi tespit edildi ve soruşturmada iki kişi tutuklandı.