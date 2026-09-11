Firari baron İslam Yakut yakalanmıştı: Başsavcılık 2 tonluk uyuşturucu trafiğini açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün liderlerinden İslam Yakut’a ilişkin soruşturmanın ayrıntılarını açıkladı. Yakut’un yalnızca firari olarak saklanmadığı, yıllar boyunca ANOM ve SKY ECC gibi kriptolu haberleşme sistemlerini kullanarak örgüt üyelerine talimat verdiği ve uyuşturucu trafiğini bu kanallar üzerinden yönettiği belirlendi.

Başsavcılığın açıklamasına göre Yakut’un liderliğini yaptığı yapı, uyuşturucu ticaretinde iki yönlü bir hat kurdu. Örgütün İran ve Afganistan’dan temin ettiği yüklü miktardaki eroini Avrupa ülkelerine, Avrupa’dan temin edilen sentetik uyuşturucuları ise Türkiye’ye yasa dışı yollarla sevk ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucudan örgütün sorumlu olduğu ortaya çıktı.

ÖRGÜTÜ KRİPTOLU SİSTEMLERDEN YÖNETTİ

Yakut hakkında yürütülen soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de kullandığı haberleşme sistemleri oldu.

Başsavcılık, Yakut’un ANOM ve SKY ECC üzerinden örgüt üyeleriyle iletişim kurduğunu ve bu sistemleri kullanarak doğrudan talimat verdiğini bildirdi.

Böylece Yakut’un, uzun süre yurt dışında ve Türkiye içinde farklı adreslerde saklanmasına rağmen örgütün faaliyetlerinden kopmadığı, uyuşturucu sevkiyatlarını ve örgütsel çalışmaları uzaktan yönetmeye devam ettiği belirlendi.

UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİN ROTASI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre örgütün faaliyetleri yalnızca Türkiye merkezli bir uyuşturucu ağıyla sınırlı değildi.

Yapının İran ve Afganistan’dan Avrupa’ya uzanan eroin trafiğinde, Avrupa’dan Türkiye’ye yönelen sentetik uyuşturucu sevkiyatında da rol aldığı tespit edildi.

Güvenlik birimlerinin soruşturma kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, farklı operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular ile Yakut’un yönettiği yapı arasında bağlantı kuruldu. Başsavcılık, örgütün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğunun ortaya çıkarıldığını açıkladı.

ÖRGÜTÜN DİĞER YÖNETİCİLERİ 2024'TE TUTUKLANMIŞTI

Yakut’un liderliğini yaptığı yapıya yönelik operasyonun ilk önemli aşamalarından biri 2024 yılında gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütün diğer lideri Erhan Yakut ile yönetici ve üyeler yakalanarak tutuklandı.

Operasyonda şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına da el konuldu. Ancak örgütün firari lideri İslam Yakut o operasyon sırasında bulunamadı.

Yakut hakkında 2017 yılından bu yana “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” ve “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçlarından arama kaydı bulunduğu belirtildi.

SAHTE BULGARİSTAN KİMLİĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Yakut’un yakalanmasının ardından Sarıyer’de saklandığı adreste yapılan aramada ise dikkat çeken bir başka ayrıntı ortaya çıktı.

Operasyonda, “Denis Georgiev” adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan kimliği ele geçirildi.

Söz konusu belgenin Yakut tarafından gerçek kimliğini gizlemek amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.

Başsavcılık, Yakut’un uzun süredir hem yurt içinde hem de yurt dışında saklandığı adreslerden faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda Yakut’un İstanbul’da bulunduğu tespit edilmiş, 10 Eylül’de Sarıyer’de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.