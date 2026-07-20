İSKİ verileri paylaştı: Hangi barajda ne kadar su kaldı?

İstanbul'da son dönemde aralıklarla etkili olan yağışlara rağmen barajların doluluk oranındaki düşüş devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, bir önceki gün yüzde 58,37 seviyesinde olan ortalama doluluk oranı yüzde 58,03 seviyesine indi. Kış aylarındaki kuraklığın ardından bir ara yüzde 70 bandına yaklaşan su seviyeleri, yaz sıcaklarının da etkisiyle yeniden düşüş trendine girmiş durumda.

HANGİ BARAJ NE DURUMDA?

İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 87,87 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Onu yüzde 82,14 ile Ömerli Barajı takip ediyor. Pabuçdere ve Istrancalar barajları ise yüzde 30 civarındaki oranlarla en düşük su seviyesine sahip barajlar olarak dikkat çekiyor.

İSKİ'nin paylaştığı verilere göre barajlardaki güncel doluluk oranları şu şekilde:

Alibey Barajı yüzde 55.66

Büyükçekmece Barajı yüzde 41.52

Darlık Barajı yüzde 75.56

Elmalı Barajı yüzde 87.87

Istrancalar Barajı yüzde 30.39

Kazandere Barajı yüzde 33.33

Pabuçdere Barajı yüzde 29.35

Sazlıdere Barajı yüzde 34.35

Terkos Barajı yüzde 48.09

Ömerli Barajı yüzde 82.14