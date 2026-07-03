İSKİ son rakamları paylaştı: İstanbul barajlarında sıcak havaların etkisi görüldü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 3 Temmuz verilerine göre, megakente su sağlayan barajlardaki su miktarı azalmaya devam ediyor. Dün yapılan ölçümlerde yüzde 63,33 seviyesinde olan ortalama doluluk oranı, yaz sıcaklarının ve artan su tüketiminin de etkisiyle bugün itibarıyla yüzde 62,98 seviyesine geriledi. Geçen yılın aynı gününde bu oran yüzde 65,07 oranında ölçülmüştü. Barajlardaki genel düşüş eğilimi, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine yönelik uyarıların önemini bir kez daha hatırlattı.

ZİRVE ÖMERLİ'DE, EN DÜŞÜK SEVİYE ISTRANCALAR'DA

Güncel verilere göre İstanbul'da en yüksek su miktarına sahip kaynak yüzde 88,74 doluluk oranıyla Ömerli Barajı oldu. Ömerli'yi bir diğer yüksek doluluk oranına sahip olan Elmalı Barajı takip etti. Rezervlerin en çok eridiği ve alarm seviyesine yaklaştığı nokta ise yüzde 27,09 doluluk oranıyla Istrancalar Barajı olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

3 Temmuz itibarıyla İSKİ verilerine yansıyan baraj doluluk oranlarının tam listesi şu şekildedir:

Alibey Barajı yüzde 59.17

Büyükçekmece Barajı yüzde 45.67

Darlık Barajı yüzde 81.03

Elmalı Barajı yüzde 88.29

Istrancalar Barajı yüzde 27.09

Kazandere Barajı yüzde 41.76

Pabuçdere Barajı yüzde 37.64

Sazlıdere Barajı yüzde 38.22

Terkos Barajı yüzde 51.47

Ömerli Barajı yüzde 88.74