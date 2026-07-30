İSKİ paylaştı: İstanbul'un barajlarında son durum belli oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), mega kente su sağlayan barajların güncel durumunu kamuoyuyla paylaştı. Yaz mevsiminin kavurucu sıcakları, beklenen yağışların bir türlü düşmemesi ve buna bağlı olarak giderek artan su tüketimi, barajlardaki doluluk oranlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde yüzde 72 seviyelerini görerek yılın zirvesine ulaşan barajlarda, 30 Temmuz itibarıyla genel ortalama doluluk oranı yüzde 55.1 olarak kaydedildi.

ELMALI ZİRVEDE

Açıklanan güncel verilere bakıldığında barajlar arasındaki doluluk farklılıkları da dikkat çekiyor. İstanbul'un şu an en fazla su rezervine sahip barajı, yüzde 87.37'lik oranla Elmalı Barajı olurken, onu yüzde 78.19 ile Ömerli ve yüzde 72.82 ile Darlık barajları takip ediyor. Diğer yandan su seviyesi kritik seviyelere inen Pabuçdere Barajı ise yüzde 24.59'luk oranla en düşük doluluğa sahip baraj olarak alarm veriyor.

30 TEMMUZ İTİBARIYLA BARAJLARDAKİ GÜNCEL DURUM

İSKİ'nin anlık verilerine göre, İstanbul'un 10 barajının güncel doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

Alibey Barajı yüzde 54.71

Büyükçekmece Barajı yüzde 38.95

Darlık Barajı yüzde 72.82

Elmalı Barajı yüzde 87.37

Istrancalar Barajı yüzde 31.68

Kazandere Barajı yüzde 29.4

Pabuçdere Barajı yüzde 24.59

Sazlıdere Barajı yüzde 32.19

Terkos Barajı yüzde 45.58

Ömerli Barajı yüzde 78.19