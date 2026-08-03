İSKİ paylaştı: 3 Ağustos baraj doluluk oranları belli oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan son verilere göre mega kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yaz aylarının getirdiği kavurucu sıcaklıklar, beklenen yağışların düşmemesi ve artan su tüketimi bu gerilemenin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Geçtiğimiz mayıs ayında yüzde 72 seviyelerine kadar çıkan genel doluluk ortalaması, dün yüzde 54.02 olarak ölçülürken bugün itibarıyla yüzde 53.7'ye kadar geriledi.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK BARAJLAR

İSKİ'nin 3 Ağustos tarihli güncel tablosuna bakıldığında, İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında en yüksek doluluğa sahip olan barajın yüzde 85.36 ile Elmalı Barajı olduğu görülüyor. Suyun en çok çekildiği ve en kritik seviyedeki baraj ise yüzde 22.27 ile Pabuçdere olarak kayıtlara geçti.

İSKİ'nin verilerine göre 3 Ağustos itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 53.17

Büyükçekmece Barajı yüzde 37.93

Darlık Barajı yüzde 71.54

Elmalı Barajı yüzde 85.36

Istrancalar Barajı yüzde 32.6

Kazandere Barajı yüzde 27.6

Pabuçdere Barajı yüzde 22.27

Sazlıdere Barajı yüzde 30.95

Terkos Barajı yüzde 44.75

Ömerli Barajı yüzde 76.2