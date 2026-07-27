İSKİ mahalle mahalle açıkladı: 3 ilçede 12 saat su kesintisi var!

Esenler ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yer alan Münzevi–Bayrampaşa–Esenler isale hattında yapılacak iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışmaları nedeniyle Bayrampaşa, Esenler ve Güngören ilçelerindeki bazı mahallelere yarın 12 saat süreyle su verilemeyecek.

SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre, kesinti 28 Temmuz 2026 Salı günü 09.00 ile 21.00 saatleri arasında uygulanacak. Su kesintisinden etkilenecek bölge ve mahalleler şunlar:

"Bayrampaşa’da, Yenidoğan, Orta, Altıntepsi, Vatan ve Terazidere mahalleleri. Esenler’de, Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çifte Havuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri. Güngören’de, Gençosman ve Sanayi mahalleleri." (ANKA)

SU KESİNTİSİNE KARŞI NE YAPILMALI?

Su kesintileri günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, kesinti öncesinde içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayacak kadar temiz su depolanmasını öneriyor. Elektrikli su kullanan cihazların güvenli şekilde kapatılması ve su geri geldiğinde ilk akan suyun bir süre boşa akıtılması da tavsiye ediliyor.

Vatandaşların planlı su kesintilerine karşı belediye ve su idarelerinin duyurularını takip etmeleri, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor.