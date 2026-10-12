İSKİ İstanbul barajlarındaki korkutan tabloyu açıkladı

Yaz ve kış mevsimlerinde beklenen yağışların azalması, yoğun nüfusa sahip metropollerde içme suyu kaynaklarını doğrudan etkiliyor. Milyonlarca vatandaşın günlük su tüketimini karşılayan İstanbul barajlarında, hava sıcaklıkları ve buharlaşmanın da etkisiyle yaşanan değişim verilerle takip ediliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 12 Ekim 2026 tarihi itibarıyla kent genelindeki baraj doluluk oranlarını resmi olarak açıkladı. Paylaşılan veriler, şehre su sağlayan havzalardaki son tabloyu gözler önüne serdi.

İSTANBUL BARAJLARINDA ORTALAMA SU SEVİYESİ NE KADAR?

İSKİ tarafından yayımlanan son ölçüm raporuna göre, İstanbul'daki barajların genel ortalama doluluk oranı Ekim ayı itibarıyla yüzde 38,11 seviyesinde gerçekleşti. Sıcaklık kaynaklı buharlaşma ve yağış eksikliği nedeniyle baraj havzalarındaki gerileme trendi devam ediyor.

İSKİ İstanbul Barajları Genel Durum Raporu Kapsam / Veri İSKİ Son Ölçüm Raporu (Ekim Ayı) Genel Ortalama Doluluk %38,11 Havza Analizi ve Etki Sıcaklık kaynaklı buharlaşma ve yağış eksikliği nedeniyle baraj havzalarındaki gerileme trendi devam ediyor. Genel Eğilim ▼ Düşüş Trendi Sürüyor

12 EKİM 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI: BARAJ BARAJ SON DURUM

Yetkili kurumun gerçekleştirdiği son hidrolik ölçümler doğrultusunda, İstanbul'a su sağlayan 10 farklı barajın bireysel doluluk yüzdeleri şu şekilde kaydedildi:

12 Ekim İSKİ Baraj Doluluk Oranları LİSTESİ Baraj Adı Doluluk Oranı Kritik Durum Elmalı Barajı %82,52 İyi Seviyede Darlık Barajı %60,34 İyi Seviyede Ömerli Barajı %55,20 Orta/İyi Alibey Barajı %34,02 Kritik Eşik Terkos Barajı %30,57 Kritik Eşik Büyükçekmece Barajı %25,55 Alarm Seviyesi Sazlıdere Barajı %20,00 Düşük Istrancalar Barajı %18,42 Düşük Kazandere Barajı %7,31 Çok Kritik Pabuçdere Barajı %2,50 Kuruma Noktası

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYEDEKİ HAVZALAR

12 Ekim verileri incelendiğinde, yüzde 82,52 ile doluluk oranı en yüksek su kaynağı Elmalı Barajı olarak öne çıktı. Darlık ve Ömerli barajları da yüzde 50 sınırının üzerinde kalan havzalar arasında yer aldı.

Buna karşın Kazandere yüzde 7,31; Pabuçdere ise yüzde 2,50 doluluk oranı ile su seviyesinin en fazla gerilediği kaynaklar oldu.