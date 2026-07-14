İSKİ güncel verileri paylaştı: İstanbul'un suyu ne durumda?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kente su sağlayan barajların doluluk oranlarına ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Kurak geçen kış aylarının ardından yüzde 70 bandına kadar yaklaşan su seviyeleri, son dönemde etkili olan yağışlara rağmen düşüş eğilimine girdi. Dün yüzde 60.03 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, 14 Temmuz itibarıyla yüzde 60.01 seviyesine geriledi.

ELMALI ZİRVEDE, ISTRANCALAR DİPTE

Barajlardaki su miktarı bölgesel olarak büyük farklılıklar gösteriyor. İSKİ'nin son ölçümlerine göre, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar arasında en yüksek doluluk oranına sahip olan baraj yüzde 90.04 ile Elmalı Barajı oldu. Öte yandan, su seviyesinin en fazla düştüğü ve alarm veren nokta ise yüzde 26.51'lik oranla Istrancalar Barajı olarak kaydedildi.

14 TEMMUZ İTİBARIYLA BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki güncel durumu daha net görebilmek için oranları en yüksekten en düşüğe doğru şu şekilde sıralayabiliriz:

Alibey Barajı yüzde 57.14

Büyükçekmece Barajı yüzde 43.07

Darlık Barajı yüzde 78.06

Elmalı Barajı yüzde 90.04

Istrancalar Barajı yüzde 26.51

Kazandere Barajı yüzde 36.93

Pabuçdere Barajı yüzde 32.82

Sazlıdere Barajı yüzde 35.98

Terkos Barajı yüzde 49.61

Ömerli Barajı yüzde 85.5